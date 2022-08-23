

وذكر"أن بلاده، بقيادة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، لا تنسى الأخوة القديمة، وصربيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا ولم تصبح جزءا من الهستيريا المعادية لروسيا".



وقال وزير الداخلية الصربي إن "سيرجي لافروف صديق مخلص لصربيا وشعبها"، معربا عن امتنانه الكبير لروسيا لدعمها المستمر لسيادة بلاده ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بـ" كوسوفو" ، مشددا على أن صربيا دولة مستقلة وتختار أصدقاءها بنفسها.