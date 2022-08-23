صحة دمياط تشن حملة على المنشآت الغذائية برأس البر

دمياط معتز الشربينى

شنت مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حملة على مدينة رأس البر، حيث تم المرور على 23 منشاة غذائية، حيث تم وجود منشآت تدار بدون ترخيص عددها 14منشاة.

كما تم ضبط 5 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة تم التوصية بإيقاف تشغيلها، وتم خلال الحملة إعدام 150كيلو مأكولات تالفة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

كما تم ضبط 25 لتر زيوت طعام سبق استعمالها، وضبط 50كيلو مخلل مجهول المصدر وعرضه على النيابة العامة، وتم سحب 55عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الأدمى وتحرير عدد 60 محضر جنحة صحية و تسليمهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



المضبوطات