"شئون الموانئ" تتأكد من قانونية التخلص الآمن من البضائع الخطرة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن قيام اللجنة الرئيسية الدائمة لشئون الموانىء وسلامة الملاحة البحرية المشكلة من ممثلين من كلا من "قطاع النقل البحرى، الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وزارة النقل، وزارة الدفاع، هيئة الرقابة الإدارية، مصلحة الجمارك، وزارة الداخلية" بالمرور على موانىء السويس والزيتيات للتأكد من سلامة اجراءات التفتيش والمراجعة وقانونية التصرف فى البضائع " الرواكد والمهمل والملوثات للبيئة".

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه تم مراجعة سلامة اجراءات تداول البضائع الخطرة، وخطط الطوارىء وسيناريوهات التصرفات فى المواقف المختلفة ومدى تفهم العاملين لها عمليا ، وسلامة اجراءات المحافظة على البيئة "خطة التخلص من المخلفات – خطة مكافحة التلوث بالزيت" ومدى تطبيقها عمليا، والمرور على مراكز "العمليات – إدارة الازمات" للتأكد من سلامة الاجراءات المتخذة.

كما أكدت على أن تم المرور على جميع الساحات والمخازن والشركات والأرصفة بالموانىء للتأكد من سلامة وصلاحية جميع المعدات المستخدمة فى أعمال الشحن والتفريغ بما يحقق أمن وسلامة عمليات التداول، والتأكد من سلامة جميع إجراءات الحماية المدنية المتبعة فى الموانىء البحرية وتنفيذ مناورة إطفاء حريق بأحدى الوحدات البحرية بالميناء ، والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك بالموانىء البحرية ، والتأكد من سلامة اجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشاحنات والبضائع والمرور على الوحدات البحرية العاملة فى الموانىء للتأكد من صلاحيتها الفنية للابحار .

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على جميع اعضاء المجتمع المينائي بضرورة تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالمرور الدورى على جميع المستودعات والساحات لحصر شامل ودقيق لكافة البضائع والمهمل الموجود بالميناء للتخلص السريع من تلك البضائع بالطرق القانونية الآمنة واتباع كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ورفع درجة الاستعداد القصوى اثناء تبادل السلع ونقل المواد الخطرة من الموانئ .



اللجنة مشكلة من عدة جهات مختلفة



التأكد من السلامة البحرية بالموانئ



اللجنة الدائمة لشئون الموانئ



تفقد موانئ السويس والزيتيات



لجنة للتخلص الأمن من البضائع الخطرة