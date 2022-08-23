اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:05 ص
أكرم القصاص
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سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص
سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك سلطنة عمان
أ ش أ

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بحثت سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات الثنائية، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات العسكرية ذات الاهتمام المشترك.


وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال لقاء قائد القوات البحرية للقيادة الوسطى الأمريكية الفريق بحري براد كوبر، والوفد المرافق له، مع رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي، والأمين العام بوزارة الدفاع العمانية الدكتور محمد بن ناصر الزعابي، وقائد سلاح الجو السلطاني العُماني بالإنابة العميد الركن طيار زهران بن ناصر أمبوسعيدي، كلا على حدة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.


سلطنة عمان

الولايات المتحدة

سلطنة عمان والولايات المتحدة

القوات البحرية الأمريكية



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