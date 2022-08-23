سقوط عصابة تسرق المواطنين في حلوان بأسلوب الخطف

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى السرقة بأسلوب "الخطف"فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة اليد خاصته وبداخلها (حافظة نقود – متعلقاته الشخصية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلين ، مقيمان بمحافظة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وبحوزتهما (3 حقائب يد – هاتف محمول – مبلغ مالى).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة المشار إليها ، وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب " الخطف " بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة ، كما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.