رفع الإشغالات وإزالة التعديات ومغاسل مخالفة بـ 3 مدن بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الوحدات المحلية بمطوبس ودسوق والرياض بمحافظة كفر الشيخ عدد من حملات لإزالة الاشغالات والإعلانات المخالفة، والتعديات، والبناء المخالف، وعلى مغاسل السيارات على الطريق الدولي الساحلي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قاد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملة لرفع الاشغالات ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق شوارع ومناطق الحى لتسيير الحركة المرورية وتم تحرير محاضر للمخالفين بمدينة الرياض.

كما قاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة على مغاسل السيارات بنطاق قرية البصراط وقرية الجزيره الخضراء، ورفع جميع الإشغالات على الطريق الدولي، ومصادرة جميع ماكينات الغسيل ، وتحرير المحاضر اللازمة، كما تابع حملة لتنفيذ إزالتين بكوم دميس التابعة للوحدة المحلية القروية بمنية المرشد.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة لرفع الإعلانات المخالفة بدون ترخيص والإعلانات منتهية الترخيص والتي لم تسدد المستحقات المالية في التوقيتات المحددة، وشملت الحملة إزالة الإعلانات المخالفة بكافة أنحاء المدينة.



ضبط مجموعة من مواتير المياه



حملة على المغاسل



حملة على مواتير لغسل السيارات



ازالة الاعلانات المنخالفة بدسوق



ازالة الاعلانات المخالفة