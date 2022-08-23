جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ يضبط سلع منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومراقبة الأغذية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، من تحرير 24 محضراً تموينيا متنوعاً للمخالفين من التجار، وضبط كميات من السلع الغذائية الغير صالحه، وأخرى مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من تحرير 12 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة سوبر ماركت ومطاعم وكافيهات، وتحرير 14 محضراً صحة لمطاعم لعدم وجود شهادات صحية ونظافة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وتم التحفظ على 6 كيلو لحوم مجهولة المصدر وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية، تم تنفيذ الحملات بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى لمراقبة الأغذية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 740 علبة سجائر مستوردة وبدون فواتير تدل على مصدرها ، وتحفظت على 120 باكو دخان معسل مجهول المصدر، وحررت محضراً لمحطة وقود " غش تجاري" لحيازته كمية من الزيت قدرها 80 كرتونة بإجمالى 984 لتر مجهول المصدر وبدون تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مكتملة البيانات.

كما حررت الحملة محضراً لصاحب محطة تموين سيارات، لضبطها 40 جركن زيت مختلف الأحجام بإجمالي 310 لترات مجهول المصدر، وبدون فواتير تدل على مصدره، وتحرير محضرين غش تجاري لمطعم اسماك ومطعم لحوم وذلك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وأخرى بدون بيانات والمضبوطات عباره عن 100 كيلو أسماك مجمده، و20 طبق جمبري، و٣ أكياس معبأة جمبري منتهية الصلاحية، وتحفظت 10 كيلو لحوم مفرومة معدة للطهي يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسب تقرير الطبيب البيطرى المرافق للحملة، ‏كما تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة بزيت سيارات باسم بترو توك وتم التحفظ علي 32 جركن زيت بإجمالي وزن 50 لتر مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدره.



متابعة محطات الوقود



متابعة المحال خلال حملة تموينية



جانب من الحملة



التأكد من صلاحية السلع