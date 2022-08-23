رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، جولة لتفقد أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، والذي يعد أحد أهم المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الأقصر، وامتدادا لمشروع تطوير كورنيش النيل العلوي والسفلي الذي تم الانتهاء منه في عام 2020، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفقا للمواصفات الفنية.

وبدأت محافظة الأقصر في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الممشى السياحي بشكل متطور وحضاري بتنفيذ إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يعد الممشى متنفسا لأهالي والسائحين ومن أفضل المتنزهات بالمدينة، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع، وتشمل الأعمال تنفيذ شبكة صرف خاصة لصرف المراكب النيلية بطول الكورنيش السفلى، تتكون من 7 بيارات فرعية مزودة بطلمبات تقوم بضخ الصرف على عدد 4 بيارات تجميعية مزودة أيضا بطلمبات لتجميع الصرف وطرده لنقط الصرف الموجودة بالكورنيش العلوى، وذلك بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وصرف الفنادق العائمة في النيل التي كانت تلوث مجرى النيل، وعمل شبكة خاصة بالحريق تتكون من عدد 12 محبس حريق موزع بطول الكورنيش، وعدد 11 صندوق حريق مزدوجة لإطفاء المحلات تم ربطهم بخزان حريق ذو سعة 240 م3.

كما تتضمن الأعمال تنفيذ تشطيبات الأرضيات من الرخام التريستا والجرانيت الأسود الأسواني والخرسانة المطبوعة وتشطيب الأسوار من الحجر الرملي والحجر الهاشمى وعمل جداريات من البوليستر وجداريات من رسومات كليه الفنون الجميله، وأيضاً عمل عدد 31 برجوله خشبيه لإستراحه المواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع الهوية البصرية باستخدام شعار الهوية البصرية على أعمدة الإنارة والبرجولات الخشبية وسلات المهملات.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن نسبة التنفيذ بلغت حوالى 30%، وأنه من المقرر أن يظهر الممشى بمظهر حضارى يجعله مزاراً سياحياً يضاف إلى المناطق السياحية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة العريقة، مشيراً إلى أنه يتم المتابعة الدورية لكافة الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة من أجل الحفاظ على المظهر العام لكافة المتنزهات بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة الهندسية ومحافظة الأقصر ، تم رفع كفاءة الكوبري الزجاجي بكورنيش النيل على الضفة الشرقية أمام معبد الاقصر، والذي يقوم بمهمة حماية بقايا المرسى الأثرى للمعبد، حيث قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برفع كفاءته وتم إجراء اختبارات السلامة والأمان، بأحدث الوسائل الهندسية العالمية.

ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، رئيس المدينة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروع للتأكيد على الشركة المنفذة بتطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع على أعلى مستوى لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي به، مشدداً على الإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع والالتزام بالجدول الزمني المحدد.



جانب من أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل



مواصلة أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل



رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير الممشى السياحى



تفقد أعمال تطوير الممشى السياحى بكورنيش النيل