محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير الميادين الجديدة والممشى السياحى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية اليومية لتفقد ومتابعة معدلات ونسب التنفيذ أولا بأول وإزالة اية معوقات قد تعيق التنفيذ.

تفقد المحافظ اليوم خلال الجولة أعمال تطوير أيقونة وميدان السلام وأعمال إنشاء الميادين الجديدة بمنطقة نبق بعدد 5 ميدان كبير بمشاركة المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة، في اطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر قمة المناخ، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والعميد حسن فخري مدير مرور جنوب سيناء، وقيادات الجهاز التنفيذي لشرم الشيخ، وممثلي الشركات المنفذة.

وتشمل الأعمال شبكات ري وأعمال زراعات وأحواض زهور، وأعمال تجميلية ونافورات، وأعمال اضاءة، وسواري الاعلام، حيث شدد المحافظ علي إقامة سواري أعلام بتلك الميادين بطول 25 متر لرفع علم مصر خفاقا عاليا، لتتكامل مع إنشاء طرق جديدة، واعمال التوسعة والتطوير ورفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية بالمدينة. .

شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ساعات العمل للانتهاء من تلك الأعمال في التوقيتات المناسبة استعدادا لمؤتمر قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.

كما تفقد فودة خلال الجولة أعمال الممشي السياحي بطول 6 كم بطريق السلام بشرم الشيخ ، لافتاً أن الممشى يتكون من 82 محل تجاري، 66 كشك بيع، مسار للدراجات، ممشى بعرض من 5 الي 10 متر، و أحواض نباتات ظل، بالاضافة للمنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.