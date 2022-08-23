رئيس جامعة قناة السويس يعتمد خطوات التقدم والالتحاق بجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدء التقديم للشهادات العربية والأجنبية ومدارس stem بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية يوم الأربعاء 24 أغسطس، الحدود الدنيا للتقدم بكليات الجامعة، جاء ذلك فى اجتماعه اليوم لمناقشة المستجدات الجامعة الأهلية بالإسماعيلية بحضور كل من الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق الانشطة الطلابية، هدى فرج أمين عام الجامعة، منال مبروك مدير عام شئون الطلاب المركزية ، ووفاء طنطاوى رئيس قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية .

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن المستندات المطلوبة من الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية:

▪︎ أصل شهادة الثانوية العامة

▪︎ شهادة ميلاد كمبيوتر

▪︎ إجراء الكشف الطبي فى الإدارة العامة للخدمات الطبية- جامعة قناة السويس - مبنى رعاية الشباب ( الدور الثالث )

▪︎ "6"صور شخصية

▪︎ "5" صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الأب + بطاقة الأم

▪︎ استمارة 2 جند للذكور + صورة بطاقة 6 جند " للذكور"

▪︎ حافظة بلاستيك بكبسولة

▪︎ سداد الرسوم عن طريق كارت فيزا

▪︎ بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي

▪︎ استيفاء استمارة التسجيل( طلب الإلتحاق )

▪︎ إجتياز المقابلة الشخصية أو إختبارات القدرات بكلية التمريض.

وأشار دكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الحدود الدنيا بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من الثانويه العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس STEM:

▪︎ الطب البشرى الثانوية العامة 77% ، الشهادات العربية والاجنبية 85% ، طلاب مدارس MSTE 78 %) .

▪︎ طب الأسنان( الثانوية العامة 76% ، الشهادات العربية والاجنبية 80% ، طلاب مدارس MSTm 77%) .

▪︎ الصيدلية ( الثانوية العامة ٧٣% ، الشهادات العربية والاجنبية 70% ، طلاب مدارس mstm74 %) .

▪︎ الهندسة ( الثانوية العامة 66% ، الشهادات العربية والاجنبية 65% ، طلاب مدارس MSTE

71%) .

▪︎ التمريض ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MST

55%) .

▪︎ تكنولوجيا العلوم الصحية ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية ٥٥% ، طلاب مدارس MSTE 55%) .

▪︎التجارة الدولية واللغات ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55 %) .

وأكد رئيس جامعة قناة السويس بأن التقدم للطلاب من مدارس ستيم ( STEM)والشهادات المعادلة العربية والاجنبية يتم ورقيا وبشكل مباشر بمقر مركذ تطوير التعليم الجامعى بجامعة قناة السويس(الجامعة الجديدة ) ، والطلاب الثانوية العامة التقدم عبر موقع التنسيق الإلكترونية الخاص بالجامعات الاهليه والخاصة مع تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبه المعلن عليها سابقا للتقدم بها بعد الإنتهاء من التنسيق الإلكترونية.

وأشار رئيس جامعة قناة السويس أن رسوم ملف التقدم للجامعة الإسماعلية الاهلية هى 1000 جنيه مصري يتم سددها عند التقديم للجامعة.