تنسيق الجامعات 2022 .. اعرف برامج الدراسة بجامعة الإسماعيلية الأهلية وأسعارها

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن قائمة المصروفات الخاصة بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والتى ستفتح أبوابها لإستقبال الطلاب بداية من أكتوبر المقبل بسبع كليات ، وقد جاءت المصروفات الدراسية لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية كالتالي..

كلية الطب 90 ألف جنيه، كلية طب الأسنان 85 ألف جنيه، كلية الصيدلة 65 ألف جنيه، كلية التمريض 25 ألف جنية ،كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 25 ألف جنية ،كلية الهندسة 55 ألف جنيه، كلية التجارة الدولية واللغات 25 ألف جنية ويمكن دفع المصروفات على قسطين.

جاء ذلك أثناء إجتماع رئيس الجامعة اليوم الإربعاء الموافق 10 أغسطس بمجلس جامعة قناة السويس الطارئ بحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات وذلك للوقوف على اخر الاستعدادات لافتتاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور أن الإلتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يتم عن طريق مكتب التنسيق بمرحلة خاصة بالجامعات الأهلية تبدأ عقب الإنتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، علما بأن المرحلة الأولى للتنسيق تبدأ غداً الخميس الموافق 11 أغسطس وتستمر حتى الأثنين 15 أغسطس، على أن يكون القبول النهائي بالجامعة الأهلية وفقاً لدرجات المتقدمين واجتياز المقابلة الشخصية.

وعن الهيكل الإداري وأعضاء هيئة التدريس فقد أكد رئيس الجامعة أنه سيتم الإعتماد في المرحلة الأولى لبدء العملية التعليمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة قناة السويس.