رئيس جامعة سوهاج يشهد مناقشة رسالتى ماجستير لطبيبين.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات مناقشة رسالتي ماجستير بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب البشري، بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتور علام العديسي رئيس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور أحمد جابر مدير الاستقبال بالمستشفى الجامعي ،والدكتور أحمد الشريف مدير العيادات الخارجية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي.

ورحب الدكتور مصطفي عبدالخالق بضيوف الجامعة من جامعة أسيوط، مشيداً بدور قسم التوليد وأمراض النساء في خدمة المرضي من ناحية، ومن جانب آخر أنشطته العلمية التي ينظمها لتدريب شباب الأطباء علي مدار العام، موجهاً شكره وتقديره لقيادات الكلية وجميع العاملين بها على المجهودات المبذولة للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي للطلاب.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، إنه تم منح درجة الماجستير لكلاً من ‏الطبيب أحمد السيد عارف طبيب مقيم بقسم التوليد وأمراض النساء عن دراسة "إنهاء الحمل المبكر في المريضات التي بهن ندبة في الرحم باستعمال عقار الليبتروزول قبل الميزوبروستول بالمقارنة مع الميزوبروستول فقط"، والطبيب ‏محمود رمضان حافظ أحمد طبيب مقيم بقسم التوليد وأمراض النساء عن دراسة "‏نسبة شيوع الندب الرحمي القيصري في المريضات التي تعانين من نزف الرحم غير طبيعي".

ومن جانبه، ذكر الدكتور علام العديسي أن لجنتي الإشراف والمناقشة على الرسالتين ضمت كلًا من الدكتور ‏عصام الدين رشاد عبد الحفيظ أستاذ التوليد وأمراض النساء بجامعة أسيوط، الدكتور صبري محمود محمد حسين استاذ التوليد وامراض النساء بالجامعة، ‏الدكتور صلاح على إسماعيل أستاذ التوليد وأمراض النساء بالجامعة، الدكتور حازم محمد عبد الغفار أستاذ التوليد وأمراض النساء بالجامعة، الدكتور محمد صبري إبراهيم أستاذ مساعد التوليد وأمراض النساء بالجامعة، الدكتور محمد نور الدين محمد سالم أستاذ مساعد التوليد أمراض النساء بالجامعة.



رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات مناقشة رسالتي ماجستير



مناقشة رسالتى ماجستير بقسم التوليد بسوهاج



مناقشة رسالتى ماجستير بقسم التوليد بسوهاج



جانب من المناقشة