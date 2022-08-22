لأول مرة إجراء 3 عمليات "جراحة تجميل" بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عند بدء التشغيل التجريبي للعمليات الجراحية بالمستشفى الجامعي الجديد، بإجراء ثلاثة عمليات جراحية بقسم جراحة التجميل، إيذاناً ببدء التشغيل الكامل للمستشفى في القريب العاجل، وقال إن الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى الجديد تعمل بإنتظام ودون توقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

وأكد "عبد الخالق " أن المستشفى الجديد تعد من الصروح الطبية الكبرى بصعيد مصر، والتي تقدم الخدمات الصحية والتخصصية عالية المستوى، حيث تم انشائها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مساحة ما يقرب من 26 الف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه، وتضم 286 سرير منهم 47 سرير عناية مركزة، بالإضافة الى 13 غرفة عمليات جراحية كبرى وصغرى، و العديد من الاقسام والتخصصات الطبية المختلفة.

كما أكد الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، على توفير جميع الأدوية بصيدليات المستشفيات الجامعية بمختلف أنواعها، عن طريق التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذلك توفير أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، للقيام بعملها على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد ومدرس جراحة التجميل، إلى إن الفريق الطبي المقيم بالمستشفى تمكن من إجراء ثلاثة عمليات جراحية في نفس اليوم، عبارة عن رتق لجروح غائرة نتيجة "عضة كلب"، لطفل عمره سبعة سنوات من ذوي الإحتياجات الخاصة، والثانية إلتصاق وتيبس بأصابع اليد اليمنى، لشاب في العقد الثاني من العمر، والحالة الثالثة إصلاح تيبس بالطرف السفلي الأيمن بإستخدام رقع جلدية، ناتج عن حرق قديم، مضيفاً أن الهدف من التشغيل التجريبي للعمليات هو تخفيف الإزدحام على المستشفى القديم، واكتشاف النواقص من الآلات والمستلزمات اللازمة للعمليات وتوفيرها، إستعداداً للتشغيل الكامل للمستشفى، موجهاً شكره للدكتور مصطفى عبدالخالق لتواصله ومتابعته المستمرة لإنتظام العمل بالمستشفى الجديد.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجري العمليات الثلاثة ضم كلاً من الدكتور أسامة رشاد الشريف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،الدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجديد، الدكتور سامية محمد سعيد استاذ ورئيس قسم جراحة التجميل، الدكتور أحمد جابر نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بإلاضافة إلى الدكتور الحسيني سليم مدرس مساعد جراحة التجميل، الدكتور أحمد البدري، الدكتور هادي الخياط أطباء مقيمين، الدكتور احمد الحلوجي مدرس التخدير، الدكتور محمد حسين مدرس مساعد التخدير، والدكتور محمد يوسف والدكتور إيهاب رجب أطباء مقيمين بقسم التخدير والهيئة التمريضية والإشرافية والإدارية المعاونة.