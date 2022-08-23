رئيس جامعة الأقصر يبحث استعدادات كلية الحاسبات والمعلومات للعام الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بكلية الحاسبات والمعلومات، للتحضير للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وشدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من تجهيز الجداول الدراسية، والانتهاء من كافة عمليات الصيانة للكلية والقاعات الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية، والتأكيد على معايير السلامة والأمان بالكلية، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين يوميا في الكلية بدءا من 1 سبتمبر المقبل.

كما استمع الدكتور حمدي حسين، إلى مقترحات أعضاء هيئة التدريس بشأن تجميع احتياجات الكلية، وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجديد، موجها ببذل مزيد من الجهود لتهيئة مناخ تعليمي مناسب لطلاب الكلية.

وفى نفس السياق، اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب لبحث التحضير لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد إدراج الكلية لأول مرة في التنسيق الإلكتروني هذا العام، وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من ضمان جاهزية القاعات التدريسية والمعامل، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها عملية استقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل الكلية، والوقوف على الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تحتاجها الكلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

وشدد الدكتور حمدى حسين، على ضرورة التواجد اليومي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بالكلية، بداية من مطلع الشهر المقبل، لتنفيذ التكليفات والتعليمات الخاصة بالاستعداد للعملية التعليمية، موجها ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من الاستعدادات في الوقت المناسب.