جامعة الأقصر توافق على إنشاء وحدة الأزمات والكوارث

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري رقم 15 لمجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بحضور أعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على تنظيم قافلة طبية من كلية الطب بالتعاون مديرية الصحة بالأقصر يوم 19 سبتمبر المقبل، وكذلك الموافقة على مقترح إنشاء وحدة الأزمات والكوارث بكليات الجامعة والبدء في تشكيل لجنة مجابهة المخاطر والأزمات بالجامعة، تمهيدا لإعداد الخطة.

كما ناقش المجلس مقترح الخطة السنوية للعام الجامعي للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للعام 2022-2023، كما استعرض المجلس الخطة السنوية لأنشطة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع للعام الجامعي 2022-2023، بالكليات والإدارة المركزية، وكذلك مناقشة الاستعدادات لتنظيم الأسبوع البيئي الثالث للجامعة.

وفى نفس السياق، اجتمع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب لبحث التحضير لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، بعد إدراج الكلية لأول مرة في التنسيق الإلكتروني هذا العام، وناقش رئيس الجامعة، خلال الإجتماع، استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من ضمان جاهزية القاعات التدريسية والمعامل، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها عملية استقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال صيانة وتأهيل الكلية، والوقوف على الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تحتاجها الكلية، لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

وشدد الدكتور حمدى حسين، على ضرورة التواجد اليومي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بالكلية، بداية من مطلع الشهر المقبل، لتنفيذ التكليفات والتعليمات الخاصة بالاستعداد للعملية التعليمية، موجها ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من الاستعدادات في الوقت المناسب.