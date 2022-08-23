رئيس إقليم دونيتسك يدين قصف مقر إقامته بالقرب من الحدود مع موسكو

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أدان رئيس إقليم "دونيتسك" دينيس بوشيلين، قيام القوات الأوكرانية، بقصف مقر إدارة رئاسة الجمهورية الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو.



وشدد بوشيلين ـ في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخباريةـ على ضرورة معاقبة النظام الأوكراني على الهجمات الصاروخية التي استهدفت المدنيين في وسط دونيتسك ومقر إدارة رئاسة الجمهورية.



ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه تقارير إخبارية روسية بأن القوات الأوكرانية استهدفت بواسطة صواريخ مقر إدارة رئاسة إقليم دونيتسك الواقعة بالقرب من الحدود مع موسكو، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون أن تشير إلى عددهم.