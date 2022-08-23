ديلى ميل: نفوق 5000 دولفين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. صور

كتبت : شيماء عبد المنعم

أكد علماء أن أكثر من 5000 من الدلافين لقوا حتفهم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب أجهزة السونار التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، وفقًا لعالم الأحياء إيفان روسيف، الذى قال إن السفن والغواصات المتمركزة في البحر الأسود تتسبب فى الوفيات.

وقال روسيف، الذى يعمل في حديقة توزلي لاجونز الوطنية الطبيعية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، إن خمسة في المائة فقط من الدلافين الميتة تغرق على الشاطئ، وأضاف أن نسبة الـ 95 في المائة المتبقية تغرق في قاع البحر الأسود، وأضاف روسيف لمجموعة حقوق الحيوان: "لا يوجد مؤشر واضح لكشف الأعداد.. مات بالفعل عشرات الآلاف من الدلافين".

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت – فى وقت سابق - إن مرتادى الشواطئ فى اليابان تم حثهم على الابتعاد عن الدلافين بعد سلسلة من الهجمات التى يعتقد أن دولفين واحد ورائها حيث أصاب 6 أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الحياتنات - التى يُعتقد أنها دولفين بالغ يوجد فى المحيطين الهندى والهادئ - عضت العديد من السباحين فى ثلاثة شواطئ فى محافظة فوكوى على ساحل بحر اليابان منذ نهاية يوليو.

وقالت صحيفة "ماينيتشى شيمبون" اليابانية، إن معظم الحوادث وقعت على بعد 10 أمتار من الشاطئ - وهى علامة على أن الدلافين فى المنطقة قد اعتادت على مواجهة البشر فى المياه الضحلة، وقالت الصحيفة إن المسئولين قاموا بتركيب جهاز تحت الماء ينبعث من الموجات فوق الصوتية فى محاولة لردع الحيوانات ، لكنها أضافت أن هجومين وقعا بعد وضع المعدات فى مكانها.

وفى الحالة الأكثر خطورة، احتاج أحد السباحين إلى 14 غرزة بعد تعرضه للعض على يده على شاطئ كوشينو، وهو وجهة شهيرة للباحثين عن الشمس، وردا على ذلك، بدأت الشرطة المحلية فى القيام بدوريات على الشواطئ وتوزيع منشورات تحذر الناس من التهديد المحتمل وتحذرهم من البقاء على مسافة حتى يغلق الشاطئ أمام المستحمين فى نهاية الشهر.