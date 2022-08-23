اليوم السابع
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ديلى ميل: نفوق 5000 دولفين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:19 م
ديلى ميل: نفوق 5000 دولفين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. صور دلافين نافقة
كتبت : شيماء عبد المنعم

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أكد علماء أن أكثر من 5000 من الدلافين لقوا حتفهم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب أجهزة السونار التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، وفقًا لعالم الأحياء إيفان روسيف، الذى قال إن السفن والغواصات المتمركزة في البحر الأسود تتسبب فى الوفيات.

وقال روسيف، الذى يعمل في حديقة توزلي لاجونز الوطنية الطبيعية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، إن خمسة في المائة فقط من الدلافين الميتة تغرق على الشاطئ، وأضاف أن نسبة الـ 95 في المائة المتبقية تغرق في قاع البحر الأسود، وأضاف روسيف لمجموعة حقوق الحيوان: "لا يوجد مؤشر واضح لكشف الأعداد.. مات بالفعل عشرات الآلاف من الدلافين".

More than 5,000 dolphins have died as a result of Russia's invasion of Ukraine, scientists have said, blaming sonar devices used by Vladimir Putin's naval forces. Pictured: A woman inspects a dead dolphin that has washed up on the coast of the Black Sea

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت – فى وقت سابق - إن مرتادى الشواطئ فى اليابان تم حثهم على الابتعاد عن الدلافين بعد سلسلة من الهجمات التى يعتقد أن دولفين واحد ورائها حيث أصاب 6 أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الحياتنات - التى يُعتقد أنها دولفين بالغ يوجد فى المحيطين الهندى والهادئ - عضت العديد من السباحين فى ثلاثة شواطئ فى محافظة فوكوى على ساحل بحر اليابان منذ نهاية يوليو.

Biologist Ivan Rusev said dolphins that washed up at the mouth of Bulgaria's Ropotamo river in late May had suffered from burn marks, likely from mines in the water

وقالت صحيفة "ماينيتشى شيمبون" اليابانية، إن معظم الحوادث وقعت على بعد 10 أمتار من الشاطئ - وهى علامة على أن الدلافين فى المنطقة قد اعتادت على مواجهة البشر فى المياه الضحلة، وقالت الصحيفة إن المسئولين قاموا بتركيب جهاز تحت الماء ينبعث من الموجات فوق الصوتية فى محاولة لردع الحيوانات ، لكنها أضافت أن هجومين وقعا بعد وضع المعدات فى مكانها.

 وفى الحالة الأكثر خطورة، احتاج أحد السباحين إلى 14 غرزة بعد تعرضه للعض على يده على شاطئ كوشينو، وهو وجهة شهيرة للباحثين عن الشمس، وردا على ذلك، بدأت الشرطة المحلية فى القيام بدوريات على الشواطئ وتوزيع منشورات تحذر الناس من التهديد المحتمل وتحذرهم من البقاء على مسافة حتى يغلق الشاطئ أمام المستحمين فى نهاية الشهر.

Using sound waves - or echolocation - dolphins are able to locate objects in the water. This helps them with navigation, orientation, finding food, social interactions and avoiding potentially dangerous objects or predators. Without it, they cannot avoid deadly objects

 


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