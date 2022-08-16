دعوات لمرتادى الشواطئ فى اليابان للابتعاد عن الدلافين بعد سلسلة من الهجمات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مرتادي الشواطئ في اليابان تم حثهم على الابتعاد عن الدلافين بعد سلسلة من الهجمات التي يعتقد أن دولفين واحد ورائها حيث أصاب ستة أشخاص على الأقل بإصابات طفيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الحياتنات - التي يُعتقد أنها دولفين بالغ يوجد في المحيطين الهندي والهادئ - عضت العديد من السباحين في ثلاثة شواطئ في محافظة فوكوي على ساحل بحر اليابان منذ نهاية يوليو.

وقالت صحيفة "ماينيتشي شيمبون" اليابانية إن معظم الحوادث وقعت على بعد 10 أمتار من الشاطئ - وهي علامة على أن الدلافين في المنطقة قد اعتادت على مواجهة البشر في المياه الضحلة.

وقالت الصحيفة إن المسئولين قاموا بتركيب جهاز تحت الماء ينبعث من الموجات فوق الصوتية في محاولة لردع الحيوانات ، لكنها أضافت أن هجومين وقعا بعد وضع المعدات في مكانها.

وفي الحالة الأكثر خطورة ، احتاج أحد السباحين إلى 14 غرزة بعد تعرضه للعض على يده على شاطئ كوشينو ، وهو وجهة شهيرة للباحثين عن الشمس.

ردا على ذلك ، بدأت الشرطة المحلية في القيام بدوريات على الشواطئ وتوزيع منشورات تحذر الناس من التهديد المحتمل وتحذرهم من البقاء على مسافة حتى يغلق الشاطئ أمام المستحمين في نهاية الشهر.

وفي حين أن هجمات الدلافين نادرة للغاية ، إلا أنها لم يسمع بها من قبل ، خاصة إذا شعرت الحيوانات بالتهديد.

قال ماساكي ياسوي ، المسئول في قسم الترويج السياحي ، لوكالة فرانس برس: "هناك أجزاء معينة من الجسم لا تحب الدلافين أن تلمسها ، مثل طرف أنفها وزعنفتها الظهرية" ، مضيفًا أن مقاطع الفيديو المنشورة على ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي سباحين يحاولون لمس دولفين فوكوي.