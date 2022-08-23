حصول 50 مدرسة على اعتماد الجودة وتقييم 86 مدرسة أخرى بـ 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول 50 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بـ 13 إدارة تعليمية، على شهادة الاعتماد التربوي، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد خلال خطة اعتماد 2020/2021، مؤكداً أنه تقدمت 86 مدرسة أخرى للحصول على الاعتماد خلال خطة 2021/2022، وتم زيارتها من لجان المراجعة الخارجية بالهيئة القومية، وفي انتظار صدور قرارات الاعتماد، موجها الشكر لكل العاملين بالمدارس المعتمدة، ووكيل الوزارة محمد عبدالله، وأحمد بسيوني عبس، مدير إدارة قياس الجودة بالمديرية.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ال50 مدرسة ب 13 إدارة تعليمية، وهي إدارة شرق كفر الشيخ، 9 مدارس، وإدارة غرب، 4 مدارس وإدارة سيدى غازى مدرسة وإدارة الرياض، كل منها 5 مدارس، وإدارة سيدى سالم 6 مدارس، وإدارة قلين، 5 مدارس، وإدارة دسوق، 5 مدارس، وإدارة فوة، مدرستين، وإدارة مطوبس، مدرستين، وإدارة بيلا، 5 مدارس، وإدارة الحامول، مدرستين، وإدارة بلطيم، 3 مدارس، وإدارة البرج، مدرسة، ليصل عدد المدارس المعتمدة 292 مدرسة بكفر الشيخ وفى انتظار قرار 70 مدرسة ضمن خطة 2021/2022.

وأضاف عبدالله، التعليم حجر الأساس للتطور الاقتصادي والحضاري لأي دولة، ويعد الاهتمام بجودة التعليم أحد أهم مؤشرات تقدم الدول، وأصبح الوصول لدرجة عالية مقبولة من التميز في إتقان العمل وارتفاع مستويات الأداء هو ما تسعى إليه المجتمعات والدول المختلفة.

يذكر أن ثقافة الجودة والاعتماد المدرسي خطوة ضرورية للارتقاء بالعملية التربوية، وتعتبر الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسي، وتعتبر الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسي هو التحقق من قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها في ضوء رؤية مصر 2030، والتي تتمثل في تربية الأجيال، وتعليمهم، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم، وتحملهم المسؤولية في بناء هذا المجتمع، وتطويره، والنهوض به ويقوم الاعتماد المدرسي على أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التي تمكنها من تحقيق تلك الأهداف على خير وجه، وهي في الواقع عمليات تقويم لأداء المدرسة من أجل تطوير العملية التعليمية فيها من كافة جوانبها، ويعد الاعتماد المدرسي أحد وسائل تشجيع المدارس وحثها على تحقيق الجودة التي تتمثل في الوصول مستويات عالية من الإتقان والتميز في الأّداء.

ويشمل الاعتماد المدرسي ضمنا إدراك أهمية المحاسبة الذاتية، وتحمل المسؤولية لدى كل المشاركين في العملية التعليمية، ضمن منظومة الأدوار والمهام التي يقومون بها في إطار المدرسة. ويتم الاعتماد المدرسي من خلال هيئة مستقلة متخصصة وهى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتي أنشئت بالقانون رقم (82) لسنة 2006 وينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء والتى تقوم بالتحقق من توافر معايير موضوعية محددة في المدرسة التي تسعى للحصول على الاعتماد والاعتراف بها كمؤسسة تعليمية.

ومعايير الاعتماد تشمل القدرة المؤسسية " الرؤية والرسالة – القيادة والحوكمة – الموارد البشرية والمادية – المشاركة المجتمعية – ضمان الجودة و المساءلة" والفاعلية التعليمية " المتعلم – المعلم – المنهج – المناخ التربوى " وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة " نسبة الـ 65 % " في جميع المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية ، ويشجع الاعتماد المدرسي المدارس على إجراء التقويم الذاتي والتخطيط العلمي من أجل تحسين جميع عناصر العملية التعليمية بشكل منتظم ومستمر وذلك من خلال القيام بمراجعة داخلية تحت اشراف ادارة قياس الجودة ثم إرسال خطاب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتقوم بدورها بعمل مراجعة خارجية للمدرسة ومنحها الشهادة من عدمه وإذا تم منح المدرسة شهادة الإعتماد فإنها تخضع للمراجعة الدورية من قبل إدارة الجودة للتأكد من استمرارية التحسين المدرسى.