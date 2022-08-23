حريق بأحد الاستوديوهات بأبو النمرس في الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود السيطرة على الحريق الذي نشـب بأحد الأستديوهات التابعه لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 فدان تقريباً وإخماده وهو عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة ابو النمرس .

وقال محافظ الجيزة ان أجهزة الحماية المدنية والمحافظة تبذل جهود مكثفة للسيطرة على الحريق وإخماده بتواجد 10 سيارات إطفاء من قبل إدارة الحماية المدنية وبعض المعدات التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس .

مؤكداً أن الحريق لم يسفر عن اي خسائر او اصابات بين المواطنين .