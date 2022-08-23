حبس عاطل تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر 4 أيام

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات حول الواقعة.

وكانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث في ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم ) حال استقلاله سيارة "أجرة"، وبحوزته (شاشة مجهولة المصدر) .

بمناقشته أمام اللواء علاء بشندي إعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب " ، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع (لأحد الأشخاص "سيئ النية" ، مقيم بدائرة القسم).

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن، كما أقر بارتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.