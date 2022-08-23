نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفى البيطري الحديث للحيوانات الأليفة

تفقَّد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، أعمال إنشاء المستشفى البيطرى الحديث للحيوانات الأليفة، بطريق بورسعيد بحى ثان الإسماعيلية وذلك بحضور الدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، ورئيس حى ثان.

يتكون المستشفى البيطرى الحديث للحيوانات الأليفة من مركز إيواء للحيوانات الأليفة، مع تقديم خدمة استضافة الحيوانات الأليفة، والعناية بها بجانب عيادات بيطرية متخصصة، وغرفة عمليات، وغرف كشف وملاحظة ومركز تدريب الأطباء البيطرين بالإسماعيلية، والذى يحتوى على قاعات تدريب، واستراحات ومبيت للأطباء، ومبيت للطبيبات.

وأكد الدكتور حامد الأقنص مدير عام مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أن المستشفى سيقدم الخدمات البيطرية على مدار 24 ساعة فى اليوم، من خلال العيادات، وتقديم خدمات الاستضافة والعناية بالحيوانات الأليفة.

مضيفًا، أن المستشفى البيطرى الحديث للحيوانات الأليفة، هو الأول من نوعه على مستوى محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، والثالث على مستوى الجمهورية من حيث تنوع الخدمات المقدمة، على أن تنتهى كافة الأعمال مطلع العام القادم.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد وبالتنسيق مع شرطة مرافق الإسماعيلية ومسئول الإشغالات بالمرور على شوارع وميادين مركز ومدينة فايد؛ لرفع إشغالات المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فى سياق متصل شنَّ حى ثالث الإسماعيلية حملة مكبرة؛ لمراجعة التراخيص ومنع "الشيشة" استهدفت الحملة الشارع التجارى وطريق صبرى مبدى ومحيط حديقة الخالدين.

و قد أسفرت الحملة عن ضبط 80 شيشة وتحرير 15 محضر ورفع 10 باعة جائلين والتحفظ على 30مقعد و10 طاولات ومراجعة 15 ترخيص.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على حرم الطريق والأرصفة المخصصة للمارة ورفع الإشغالات التى تعيق حركة مرور السيارات والمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.