جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل وهواتف محمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران خطوط شركة العربية رقم 620 اشتبه سيد فؤاد مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبة مصرية قادمة من الشارقة نظرا لقصر مدة السفر ( 4 أيام ) .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركيه أجابت بالنفى، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شيماء علي مأمور الفحص فأفادت بوجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على محمد حميدة مدير الجمرك قام بتكليف أيمن على الديب مأمور الجمرك ومحمد أمين مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 304 عبوات أدوية بشرية ومستحضرات تجميل متنوعة و9 هواتف محمولة ماركة آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل الحقائب .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 35 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.