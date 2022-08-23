جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

كتب أحمد مصطفى ـ أحمد يعقوب

‏‏‎تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة مصطفي حلمى الجندى مدير الادارة من ضبط عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على إخبارية سرية من إدارة البحث الجنائى بميناء القاهره الجوى تفيد اعتزام أحد الركاب القادمين من روما على رحلة طائرة اير ايطالي رقم ٨٩٦ تهريب مواد ممنوعة حال وصولة.

وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركه بالإدارة الأولي بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٨٤ قرص من عقار oxycontin المخدر داخل حقائبه.

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قرر مصطفى حلمى الجندى مدير الإدارة الأولى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب ‏‎بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة الذى قرر عرض الراكب على النيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.