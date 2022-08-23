جراحة 6 ساعات.. إنقاذ شاب بمستشفى الكرنك من بتر بالساق بعد تعرضه لحادث مرورى

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء المستشفى فى إنقاذ شاب من بتر مؤكد بالساق بعد تعرضه لحادث مروري، بالتعاون بين أقسام جراحة العظام والأوعية الدموية والتجميل بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وذلك في جراحة استمرت لست ساعات، وبتكلفة قدرها 300 جنيه فقط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أن طوارئ مستشفى الكرنك الدولي استقبلت شاب يبلغ من العمر 18 عاماً إثر تعرضه لحادث مروري أدى إلى تهتك شديد في شرايين الفخذ والساق الأيمن، مصحوباً بنزيف دموي شديد وتهتك أولي بالجلد والأنسجة الرخوة، وبعد عمل الأشعة اللازمة تبين وجود كسور مضاعفة بعظام الذراع والفخذ والساق، ونتيجة التعاون بين الأقسام الجراحية المختلفة في جراحة استمرت لـ 6 ساعات تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من تنفيذ الإجراءات الجراحية التالية لإنقاذ الشاب من بتر مؤكد في الساق:- أولاً: تمكن فريق جراحة الأوعية الدموية من تصليح ورتق الشرايين والأوعية الدموية المغذية للفخذ والساق، وثانياً: نجح فريق جراحة العظام في تثبيت الكسور المضاعفة في عظام الفخذ والساق والذراع بواسطة شرائح ومسامير معدنية، وختاماً: قام فريق جراحة التجميل بإصلاح ورتق التهتكات بالجلد والأنسجة الرخوة للمريض.

وأوضح مدير مستشفى الكرنك الدولى، أنه بعد إجراء العملية خضع المريض للمتابعة بالعناية المركزة والأقسام الداخلية بالمستشفى حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى، وقد شارك في إجراء العملية كلاً من فريق جراحة الأوعية الدموية:- (الدكتور بيشوي إدوارد لويز أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى - الدكتور محمد خليفة أخصائي جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى)، فريق جراحة العظام:- (الدكتور محمد حسن أخصائي جراحة العظام بالمستشفى - الدكتور مجدي متواضع أخصائي جراحة العظام بالمستشفى)، فريق جراحة التجميل:- (الدكتور محمود عبدالله حنفي مدرس واستشاري جراحة التجميل بالمستشفى - الدكتور محمود فاروق أخصائى جراحة التجميل بالمستشفى)، فريق التخدير:- (الدكتور أيمن حسين أخصائي التخدير بالمستشفى)، مع مشاركة متميزة من تمريض العمليات عمرو حنفي، وذلك تحت إشراف الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، والدكتور زياد عبد الرؤوف مدير العمليات، والدكتور عمرو أحمد حسين رئيس قسم العظام، والدكتور محمود عمر المدير الطبي، والدكتور مينا عماد مدير الأقسام الداخلية.