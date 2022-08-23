جامعة طنطا تعلن فتح باب التقديم لمسابقة المشروعات الخضراء الذكية.. تفاصيل

الغربية - محمد طارق

أعلنت جامعة طنطا عن بدء التقديم لمسابقة المشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية والجامعة، والتي يستمر التقديم فيها حتى 7 سبتمبر المقبل، وذلك في ضوء المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأضافت الجامعة في بيان لها : آنه يتم تسجيل المشروعات في 6 فئات تتمثل في المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، وذلك على المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل المشروعات الذكية الخضراء .

وأوضحت أنه سيتم اختيار عدد 18 مشروع سيتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ في بحضور رئيس الجمهورية، على أن تتوافق المشروعات المقدمة مع عدد من المعايير وهي التخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث.