حياة كريمة.. جامعة طنطا تطلق قافلة طبية فى قرية كفر كلا الباب بالسنطة

الغربية مصطفى عادل

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية كفر كلا الباب مركز السنطة بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك لدعم مبادرة "حياة كريمة" وفى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة في بيان له حرص الجامعة على المشاركة فى المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي والتي تستهدف حماية صحة المصريين وتساهم في استراتيجية بناء الإنسان، موضحاً أن الجامعة تطبق شعار " قافلة طبية كل يوم "لخدمة القرى الأكثر احتياجات بالغربية كما وصلت القوافل إلى عدد من المحافظات الحدودية لتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قوافل جامعة طنطا تساهم في دعم المنظومة الصحية من خلال سلسلة من القوافل تجوب المراكز والقرى الأكثر احتياجاً بالمحافطة لتقديم خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان وتحويل الحالات الحرجة مباشرة الى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1027 مواطناً من أهالي القرية، وتحويل 74 حالة من المرضى لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة.

شهدت القافلة مشاركة كليتي الطب والصيدلة، كما شاركت كلية التمريض بقافلة توعوية من خلال محاضرة عن الاسعافات الأولية في حالة الطوارئ، ومحاضرة عن كيفية الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأخرى عن التغذية للأطفال وكبار السن، كما تضمنت القافلة إجراء اختبارات فورية لمحو الأمية لعدد 50 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

شارك في فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود شكل مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.