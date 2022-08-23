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تنسيق الجامعات 2022.. 255 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الثانية للقبول

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:11 ص
تنسيق الجامعات 2022.. 255 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الثانية للقبول تنسيق - أرشيفية
كتب: محمد صبحى

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أعلن  السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg  للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد  السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي، أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

 

 


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