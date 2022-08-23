تنسيق الجامعات 2022.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب المرحلة الثانية للتنسيق، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات أو تعديلها بالنسبة للطلاب المسجلين مساء اليوم الثلاثاء.

وجه السيد عطا طلاب الثانوية العامة، بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن لا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.