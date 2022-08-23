"تعليم بورسعيد" تكرم فريق أوائل طلاب مدرسة يوسف عاشور الابتدائية

كرم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعضاء فريق أوائل طلاب مدرسة يوسف عاشور الابتدائية المعتمدة الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية، فى مسابقة أوائل الطلاب، التى نظمتها وزارة التربية والتعليم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن الطلاب العشرة المكرمين يستحقون التكريم عن جدارة لما حققوه من تقليد رفيع المستوى، مضيفا أنهم خلدوا اسم مدرستهم ومحافظة بورسعيد بين المحافظات المشاركة وحفروا أسمائهم بأحرف ذهبية فى هذه المسابقة الوزارية الضخمة.
ولفت الدكتور أكرم خلال حواره مع الطلاب، إلى أن مثل هذه المسابقات تعزز لدى الطلاب الثقة بالنفس وتزيل التوتر والقلق من شخصية الطالب وتنمى الروح الرياضية والتنافسية الشريفة وتشجع على العمل الجماعى مشيرا إلى أن ثقة الطالب مستمدة من الكم المعرفى الهائل لديه.
وأعطى وكيل الوزارة، الضوء الأخضر للإدارات المعنية بمواصلة المسيرة على هذا النهج وعمل فاعليات تنافسية محلية على مستوى المحافظة تمهيدا لتجهيز الطلاب للتنافسية الدولية والعالمية وكذلك عمل جلسات حوارية مع الطلاب المنتخبة من المدارس بجميع المراحل التعليمية لتنمية المهارات الحياتية والعملية لديهم.
ووجه الشكر لكل القائمين على هذه المسابقة العملاقة ولإدارة بورفؤاد التعليمية وإدارة مدرسة يوسف عاشور الإبتدائية المعتمدة ومشرفى المسابقة من المدرسة والمنسق العام على المسابقة مقدما لهم وللطلاب شهادات التقدير لما بذل من جهود مضنية خلال هذه المسابقة حتى التتويج بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور أحمد والى وكيل المديرية وعلاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، والحسينى أبو الإسعاد مدير إدارة التوجيه الفنى المنسق العام على المسابقة ومديرى المراحل التعليمية وموجهى عموم المواد الدراسية والأنشطة التربوية بالمرحلة الإبتدائية وأولياء أمور الطلاب المحتفى بهم.
وكيل الوزارة يكرم الفريق
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