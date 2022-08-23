اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"تعليم المنوفية" تعلن اليوم فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثانى للإعدادية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:00 ص
"تعليم المنوفية" تعلن اليوم فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثانى للإعدادية الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التعليم بالمنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح باب التظلم من نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 2022 وذلك بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الجاري وتستمر حتى الثالث من سبتمبر القادم .

واوضحت مديرية التربية والتعليم، أن الطالب المتظلم يقوم بسداد الرسوم المقررة للتظلم عن المادة الواحدة 35 جنيها بديوان المديرية ثم التوجه مباشرة لمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة سيدي خميس الابتدائية بجوار المديرية للإطلاع في نفس اليوم .

وكان اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثانى 2022 بنسبة نجاح 80.31 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل.

من جانبها، صرحت الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 24 ألفا و890 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 17 ألفا و711 طالبا.

كما اعتمد محافظ المنوفية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية دور أغسطس 2022 ، وبلغ عدد المتقدمين 1365 طالبا، وعدد الحاضرين والناجحين 874 طالبا، وكذلك نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 75%، ونتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور أغسطس 2022 بنسبة نجاح 66.67 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3 طلاب والحاضرين والناجحين طالبان.

وأعرب محافظ المنوفية عن تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مؤكدا ضرورة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن .

 


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