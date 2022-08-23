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تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:19 م
تحصين 238 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية تحصين المواشى ضد الحمى القلاعيه
المنوفية - محمد فتحى

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،آخر مستجدات أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2022 ، والتي انطلقت في 14 يوليو الجارى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا في ضوء حرص واهتمام محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.
 
أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 238 ألف و 829 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك منذ إنطلاق الحملة وحتى الآن ، مؤكدا على استمرار أعمال لجان الحملة القومية بكافة أرجاء المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.
 
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة تقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة ، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

بيطرى المنوفية

مرضى الحمى القلاعية



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