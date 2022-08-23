بمشاركة 150 معيدا ومدرسا.. جامعة أسيوط تطلق دورتها الـ67 لإعداد المعلم الجامعى

كتب - أسامة عبد الحميد

أعلن الدكتور احمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن اطلاق كلية التربية بالجامعة لأعمال دورتها التدريبية السابعة والستين لإعداد المعلم الجامعي، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 21 إلي 25 من أغسطس الجاري وذلك عن طريق الأونلاين وبمشاركة نحو 150 من المعيدين والمدرسين المساعدين في كافة التخصصات من كليات الجامعة، وهو ما ينطلق في إطار خطة الجامعة الهادفة لمواكبة كافة الاتجاهات الحديثة في التعليم , والسعي للتميز واحتلال مراكز القيادة والتقدم في مختلف مجالات البحث العلمي المهنية والأكاديمية والثقافية .



ومن جانبها، شاركت الدكتورة مها كامل غانم نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمحاضرة علمية خلال أعمال الدورة حول التعليم الجامعى ودوره فى خدمة المجتمع، مشيراً في ذلك أن الهدف من عقد دورات إعداد المعلم الجامعي هو التدريب على طرق التدريس الحديثة استخدام الوسائل المتطورة في التدريس وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين في جميع الكليات على اختلاف تخصصاتهم .



كما أشارت الدكتورة مها غانم خلال محاضرتها إلي أهمية العمل علي تطوير المنظومة العلمية والأكاديمية داخل الجامعة وحرصها علي تشجيع مختلف الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية وهو ما يأتي في إطار خطة الجامعة للنهوض بهذا المجال والمحافظة علي المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية .



وحول تفاصيل الدورة صرّح الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية ورئيس الدورة أن البرنامج امتدّ علي مدي خمسة أيام متتالية تناول خلالها عدة محاضرات تضمنت التعليم الجامعى ودوره فى خدمة المجتمع ,مهارات التدريس الجامعى ,الانشطة الطلابية ودورها فى دعم العملية التعليمية، الجوانب النفسية للتعامل مع عضو هيئة التدريس والطالب الجامعى ,جودة التعليم الجامعى فى ضوء اهداف الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامه ,البحث العلمى واقعه ومشكلاته ,الاتجاهات الحديثة في نظم التعليم الجامعي, دور الادارة الجامعية فى دعم العملية التعليمية، التدريس المصغر، الاختبار الجيد انواعه ومواصفاته وكيفية إعداده.



كما صرح الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة إلى أن المحاضرات يلقيها لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتور جمال حسن السيد استاذ المناهج وطرق التدريس ,الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ,الدكتور مصطفى عبد المحسن استاذ الصحة النفسية ,الدكتورة امانى محمد شريف استاذ اصول التربية والتخطيط التربوى المساعد ,الدكتور عوض التودرى استاذ المناهج وطرق التدريس ,الدكتور عبد التواب عبد اللاه استاذ اصول التربية وعميد الكلية الاسبق , الدكتورة نعمات عبد الناصر استاذ التربية المقارنة المساعد ,الدكتور اسامة عربى استاذ المناهج وطرق التدريس ,الدكتور زكريا جابر حناوى استاذ المناهج وطرق التدريس ,الدكتور امام مصطفى سيد استاذ علم النفس التربوى ,الدكتور عماد احمد حسن استاذ علم النفس التربوى ,الدكتور محمود سيد استاذ المناهج وطرق التدريس .





انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط



انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط



انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط



جانب من الحدث



جانب من الحدث



جانب من الحدث



جانب من انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط



جانب من انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط



جانب من انطلاق الدورة السابعة والستّين لإعداد المعلم الجامعي بأسيوط