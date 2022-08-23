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انطلاق أول أشواط سباق الهجن بالعلمين.. صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:08 ص
انطلاق أول أشواط سباق الهجن بالعلمين.. صور سباق الهجن
العلمين - محمد حسين

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انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أول أشواط سباق الهجن بالعلمين المقرر له أن يتواصل حتى نهاية اليوم برعاية ودعم اتحاد الهجن الإماراتى .

وبدأت انطلاقة أشواط الفترة الصباحية لمسافة 4 كيلو مترات، وقامت اللجنة المنظمة بتجهيز الهجن وترقيمها وتقسيمها على كل شوط من بين أشواط الفترة الصباحية وعددها 20 شوطا، يعقبها 12 شوطا للفترة المسائية.

وقال الدكتور مهدى سالم، مدير البطولات بالاتحاد المصرى للهجن، إن السباق يشارك فيه 900 جمل من كل المحافظات على 32 شوطا.

وأضاف سالم، أن السباق خلال الفترة الصباحية بعدد 20 شوطا، ويستأنف خلال الفترة المسائية ابتداء من الساعة 5 مساء بعدد 12 شوطا.

وأوضح سالم، أن أشواط الفترة الصباحية تتضمن شوط الهجن الأصيلة 16 شوطا للهجن من فئة " قعدان " و" أبكار"، وشوط مفتوح، و2 شوط لهجن محافظات لمسافة 5 كيلو و3 كيلو، وشوط للهجن نوع العباديات، وشوط خاص بالهجن من محافظة مرسى مطروح، وجميعها بواسطة الهجان الآلى.

وتابع أن أشواط الفترة المسائية 12 شوطا، بينها شوطان تراثيان يتم خلالها قيادة الهجن بواسطة الهجان البشرى، وشوط خصص لقيادة الهجن من السلالات فئة " حراير"، وشوط فئة " عباديات"، و10 أشواط بالراكب الآلى.

وأوضح مدير البطولة، أن السباق يتم برعاية ودعم اتحاد الهجن الإماراتى، وتنظيم الاتحاد المصرى للهجن، لافتا إلى أن لجان فنية متخصصة قامت بحصر وترقيم الهجن المشتركة وإعداد كشوفات وتحديد المقرر مشاركته فى كل شوط وفقا لسن الجمل ونوعه مع عمل قاعدة بيانات تحمل كافة بياناته، واستطرد أن لجنة تحكيم متخصصة تقوم برصد النتيجة بحسب زمن الوصول لخط النهاية وتحديد أسماء الفائزين بحسب اسم الجمل ومالكه

 

الابل-المشاركة
الابل-المشاركة

 

الاستعداد-للسباق
الاستعداد-للسباق

 

الهجن-بالعلمين
الهجن-بالعلمين

 

انطلاق-أول-أشواط-سباق-الهجن-بالعلمين
انطلاق-أول-أشواط-سباق-الهجن-بالعلمين

 

أول-أشواط-سباق-الهجن-بالعلمين
أول-أشواط-سباق-الهجن-بالعلمين

 

جانب-من-السباق
جانب-من-السباق

 


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