انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق استوديو تصوير بشبرامنت

كتب أحمد إسماعيل

انتداب النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق هائل نشب داخل استوديو تصوير بطريق شبرامنت بالجيزة، وإعداد تقرير فنى بكيفية نشوب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة تقدير الخسائر الناجمة عن الحريق وإعداد تقرير بذلك

تبين من المعاينة الأولية أن الاستوديو محل الحريق مبنى من الخشب، كما أنه يحوي على أخشاب ومواد سريعة الاشتعال ما تسبب في تفاقم الوضع وامتداد ألسنة اللهب إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأشجار والنخيل.

كما قال شهود العيان بأن الحريق زاد واشتد وارتفع لأمتار حتي وصلت إلى علو السماء.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، يتبعها ألسنة اللهب بطريق الجبل، بطريق شبرامنت.

تم دفع الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.