اليوم السابع
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النمسا: الاتحاد الأوروبي سيبقى على العقوبات المفروضة على روسيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:35 م
النمسا: الاتحاد الأوروبي سيبقى على العقوبات المفروضة على روسيا المستشار النمساوي كارل نيهمر
وكالات

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم أن الاتحاد الأوروبي سوف يبقي العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرا إلى رفضه لقيام أحزاب نمساوية بالتشكيك في جدوى العقوبات.


وأوضح المستشار في افتتاح "المنتدى الأوروبي ألباخ" أن العقوبات تؤثر على روسيا أكثر من الاتحاد الأوروبي ولها ما يبررها.. مشيرا إلى خطر التوترات الحالية في البوسنة والهرسك وكوسوفو، لافتا إلى أنه يجب حاليا عمل كل شيء لضمان عدم انتشار الحرب من الحدود الشرقية لأوروبا إلى وسط القارة.


من جانبها قالت مايا ساندو رئيسة دولة مولدوفا إن بلادها تتحمل أعباء خطيرة بسبب الأزمة في أوكرانيا، مطالبة الاتحاد الأوروبي ببذل جهود أكبر لحل الأزمة كما شددت على أن أوروبا بحاجة إلى تسريع خطط أمن الطاقة.


يشار الى أن الأزمة في أوكرانيا سيطرت على أعمال المنتدى الدولي " ألباخ " في مدينة تيرول النمساوية والذي يستمر لمدة أسبوعين تحت عنوان "أوروبا الجديدة" ويشارك فى أعماله 600 من حاملي المنح الدراسية وخبراء من مجموعة متنوعة من المجالات وكبار السياسيين من الداخل والخارج .


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