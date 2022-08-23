اليوم السابع
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الكهرباء: نسب التحصيل بشركات التوزيع وصلت لـ94% بسبب دقة الفاتورة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:00 ص
الكهرباء: نسب التحصيل بشركات التوزيع وصلت لـ94% بسبب دقة الفاتورة الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أعدت خطة عمل لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، علاوة على تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خاصة خلال أشهر الصيف.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن دقة القراءة الموجودة بفواتير الاستهلاك التى تحضرها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لها دور كبير فى رفع نسب التحصيل بشركات التوزيع ، كاشفاً أن نسب التحصيل بلغت 94.6% بالنسبة للقطاع المنزلى و 94% للقطاع التجاري.
 
وقال حمزة، إن قيمة فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
 
 
 

القابضة للكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

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