القبض على لص المنازل فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"وإعادة المسروقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث في ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله سيارة "أجرة" ، وبحوزته (شاشة مجهولة المصدر) .

بمناقشته أمام اللواء علاء بشندي إعترف بسرقة الشاشة المضبوطة وجهاز "لاب توب" من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب " ، وتصرفه فى جهاز "اللاب توب" بالبيع (لأحد الأشخاص "سيئ النية" ، مقيم بدائرة القسم).

وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن، كما أقر بإرتكابه (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.