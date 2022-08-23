اليوم السابع
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الصحة تكشف تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:50 م
الصحة تكشف تفاصيل خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27 الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جارى الإنتهاء من خطة التأمين الطبي والذي من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن خطة التأمين تتضمن إنشاء مستشفى مُصغر، وتوفير عيادات بالقاعات الرئيسية، وتوفير عيادات متنقلة وعيادات داخل الفنادق المخصصة لإقامة الوفود، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتوفير وحدة قسطرة قلبية داخلها.

يذكر أنه سيتم تحقيق الإستفادة القصوى من منظومة "التشخيص عن بعد" من خلال الوحدات التشخيصية بمحافظات الجمهورية البالغ عددها 150 وحدة ضمن المرحلة الأولى من أصل 300 وحدة مستهدف إنشائها خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

 


الصحة

مؤتمر المناخ

شرم الشيخ



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