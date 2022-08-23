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السيطرة على حريق محول كهرباء فى الحوامدية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:04 ص
السيطرة على حريق محول كهرباء فى الحوامدية إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق فى محول كهرباء بمركز شرطة الحوامدية دون إصابات، بعدما انتقلت سيارتى إطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حريق وتصاعد أعمدة الدخان من داخل محول كهرباء بدائرة مركز الحوامدية، وعلى الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتى إطفاء بقيادة نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر تنسيقا مع مأمور القسم وفرقة شمال أكتوبر.

 

وتبين بالفحص نشوب حريق بمحول كهرباء، وأمكن السيطرة على الحريق دون إصابات مع إبلاغ طوارئ الكهرباء لاتخاذ اللازم.

 


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