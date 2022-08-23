السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بجوار مدرسة عزة زيدان بمدينة الفيوم دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بجوار مدرسة عزة زيدان بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريق شب بسطح المنزل، وتم إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.