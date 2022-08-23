اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:23 م
أكرم القصاص
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السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:58 م
السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل بجوار مدرسة عزة زيدان بمدينة الفيوم دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بنشوب حريق بجوار مدرسة عزة زيدان بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريق شب بسطح المنزل، وتم إخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية بالفيوم

مديرية امن الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



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