الرئيس الأوكرانى يطالب القوات الروسية بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية

كتب عبد الوهاب الجندى

جدد الرئيس الأوكرانى مطالبته القوات الروسية بمغادرة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وقال فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية حاولت فصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الطاقة الأوكرانية لكنها فشلت في ذلك.

وأكد " زيلينسكي"، أن روسيا لا تفكر في الحوار على الإطلاق لوقف العمليات القتالية، مؤكدا أن بلاده ستستعيد شبه جزيرة القرم بأي وسيلة "نعتبرها صحيحة دون استشارة بلدان أخرى"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوكرانية عنه.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة قضية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وذلك بطلب من روسيا، وفقا لما أفادت به تقارير عالمية.

واجتاحت القوات الروسية محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأوكرانية، وهي الأكبر في أوروبا، في مارس الماضي، حيث تعرضت المحطة النووية لقصف متكرر في الأسابيع الأخيرة مما آثار مخاوف من وقوع كارثة نووية، وألقى كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في شن الضربات على المصنع.