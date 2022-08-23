الخطوط الجوية البريطانية تلغى 10000 رحلة من مطار هيثرو بين أكتوبر ومارس

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أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها ستلغى حوالى 10000 رحلة قصيرة المدى من مطار هيثرو بين أواخر أكتوبر ومارس، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



وفى بيان صدر الاثنين، قالت شركة الطيران إنها ستوقف الرحلات لتقليل تعطل المسافرين خلال فترة الشتاء.



وأعلن مطار هيثرو، المركز الرئيسى لشركة الخطوط الجوية البريطانية، فى يوليو عن وضع حد أقصى لعدد الركاب فى المطار بسبب نقص الموظفين.



وقالت الخطوط الجوية البريطانية أنه سيتم إلغاء ما يقرب من اثنتى عشرة رحلة ذهابًا وإيابًا يوميًا حتى نهاية أكتوبر - بما مجموعه 629 رحلة طيران.



كما تم إلغاء حوالى 5000 رحلة طيران قصيرة المدى من مطار هيثرو وجاتويك ومطار "لندن سيتي" خلال فترة الشتاء - حوالى 8٪ من رحلات الخطوط الجوية حتى مارس 2023.



وأكدت شركة الطيران أن التأثير على العملاء سيكون "ضئيلاً" وأن غالبية الرحلات لن تتأثر.



وقال متحدث باسم الشركة: "العملاء الذين حجزوا لفصل الشتاء سيكونون قادرين على السفر كما هو مخطط وسيتم إخطارهم قبل عدة أشهر بأى تغييرات".



وتم بالفعل إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية هذا الصيف حيث تكافح صناعة الطيران للتعامل مع الطلب على السفر الجوى وسط نقص فى الموظفين.



وعانى العديد من الركاب الذين يسافرون من وإلى أكثر المطارات ازدحامًا فى المملكة المتحدة من اضطراب شديد فى الأشهر الأخيرة، مع طوابير أمنية طويلة وتعطل نظام الأمتعة.



وقالت سلطات مطار هيثرو أن وضع حد أقصى للمسافرين أدى إلى "عدد أقل من عمليات الإلغاء فى اللحظة الأخيرة" و"فترات انتظار أقصر للحقائب".