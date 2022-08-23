اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: موقف أمريكا من مقتل داريا دوجين يشوه نشاطها الحقوقى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:00 م
الخارجية الروسية: موقف أمريكا من مقتل داريا دوجين يشوه نشاطها الحقوقى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على مقتل الصحفية والناشطة العامة داريا دوجينا ينال من سمعة أنشطة واشنطن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الدبلوماسية الروسية- على قناتها عبر "تليجرام"- إلى أن "رد فعل وزارة الخارجية على مقتل داريا دوجينا والأدلة التي تظهر آثار أوكرانيا التي قدمتها روسيا تشوه النشاط الدولي للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت "ليس لواشنطن أي حق أخلاقي (ناهيك عن عدم وجود أساس قانوني) للتحدث عن حقوق الإنسان في مناطق بعيدة من العالم إذا لم يتم التعليق حتى على مقتل الصحفية من هذا الجانب، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للجانب الأمريكي.. إنهم ببساطة لم يلاحظوا أن الأمر يتعلق بناشطة عامة".


ماريا زاخاروفا

روسيا

أوكرانيا

مقتل داريا دوجين

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة