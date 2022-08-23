الخارجية الروسية: موقف أمريكا من مقتل داريا دوجين يشوه نشاطها الحقوقى

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على مقتل الصحفية والناشطة العامة داريا دوجينا ينال من سمعة أنشطة واشنطن الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الدبلوماسية الروسية- على قناتها عبر "تليجرام"- إلى أن "رد فعل وزارة الخارجية على مقتل داريا دوجينا والأدلة التي تظهر آثار أوكرانيا التي قدمتها روسيا تشوه النشاط الدولي للولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضافت "ليس لواشنطن أي حق أخلاقي (ناهيك عن عدم وجود أساس قانوني) للتحدث عن حقوق الإنسان في مناطق بعيدة من العالم إذا لم يتم التعليق حتى على مقتل الصحفية من هذا الجانب، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للجانب الأمريكي.. إنهم ببساطة لم يلاحظوا أن الأمر يتعلق بناشطة عامة".