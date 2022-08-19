البيت الأبيض يشحن 1.8 مليون جرعة من لقاح جدرى القرود وسط ارتفاع عدد الإصابات

نهال أبو السعود

أعلن فريق الاستجابة لجدري القرود بالبيت الأبيض أنه ابتداءً من يوم الاثنين ، ستتوفر 360 زجاجة جرعة ‏إضافية من لقاح جدري القرود ما سيكفي لـ1.8 مليون جرعة باستخدام نهج الإدارة الجديد وعدد من شأنه أن ‏يضاعف ما يقرب من ثلاثة أضعاف إمدادات الولايات المتحدة من اللقاحات المتاحة حتى الآن.‏

ينبع التوسع في الإمداد من استراتيجية بدأتها الإدارة الأسبوع الماضي والتي غيرت التوصية المتعلقة بكيفية حقن ‏اللقاحات، ويقول المسؤولون إن الفعالية تسمح للإدارة بتوسيع الجرعات بخمسة أضعاف.‏

قال الدكتور ديمتري داسكالاكيس، نائب منسق مكافحة جدري القرود في البيت الأبيض: "إننا نسمع أن السلطات ‏القضائية متحمسة للغاية لبدء هذا أعتقد أنه مثير من منظور الوصول."‏

احتفل البيت الأبيض أيضًا يوم الخميس بإنجاز مليون جرعة على مستوى البلاد ، وهو جهد ممكن لأنهم بدأوا في ‏شحن الجرعات بشكل أسرع في ظل الاستراتيجية الجديدة.‏

وقال بوب فينتون منسق مكافحة جدري القرود في البيت الأبيض في إفادة للصحفيين"بشكل عام ، حتى اليوم ، ‏قدمت وزارة الصحة ما يقرب من مليون جرعة من اللقاحات للولايات والمدن في الواقع ، لدينا أكبر برنامج لقاح في ‏أي بلد في العالم. ولم ننته".‏

الولايات المتحدة لديها أيضًا أكبر عدد من الحالات في العالم ، مع أكثر من 13500 حالة في 49 ولاية.‏