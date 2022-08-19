البيت الأبيض يشحن 1.8 مليون جرعة من لقاح جدرى القرود وسط ارتفاع عدد الإصابات

أعلن فريق الاستجابة لجدري القرود بالبيت الأبيض أنه ابتداءً من يوم الاثنين ، ستتوفر 360 زجاجة جرعة إضافية من لقاح جدري القرود ما سيكفي لـ1.8 مليون جرعة باستخدام نهج الإدارة الجديد وعدد من شأنه أن يضاعف ما يقرب من ثلاثة أضعاف إمدادات الولايات المتحدة من اللقاحات المتاحة حتى الآن.
ينبع التوسع في الإمداد من استراتيجية بدأتها الإدارة الأسبوع الماضي والتي غيرت التوصية المتعلقة بكيفية حقن اللقاحات، ويقول المسؤولون إن الفعالية تسمح للإدارة بتوسيع الجرعات بخمسة أضعاف.
قال الدكتور ديمتري داسكالاكيس، نائب منسق مكافحة جدري القرود في البيت الأبيض: "إننا نسمع أن السلطات القضائية متحمسة للغاية لبدء هذا أعتقد أنه مثير من منظور الوصول."
احتفل البيت الأبيض أيضًا يوم الخميس بإنجاز مليون جرعة على مستوى البلاد ، وهو جهد ممكن لأنهم بدأوا في شحن الجرعات بشكل أسرع في ظل الاستراتيجية الجديدة.
وقال بوب فينتون منسق مكافحة جدري القرود في البيت الأبيض في إفادة للصحفيين"بشكل عام ، حتى اليوم ، قدمت وزارة الصحة ما يقرب من مليون جرعة من اللقاحات للولايات والمدن في الواقع ، لدينا أكبر برنامج لقاح في أي بلد في العالم. ولم ننته".
الولايات المتحدة لديها أيضًا أكبر عدد من الحالات في العالم ، مع أكثر من 13500 حالة في 49 ولاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة