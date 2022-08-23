الاتجاهات الإدارية المعاصرة...دورة تدريبية بجامعة قناة السويس تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر

الإسماعيلية- صبرى غانم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس دورة تدريبية مجانية للطلاب تحت عنوان (الاتجاهات الإدارية المعاصرة)، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 أغسطس الحالى.



وقد أكد الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية التدريب المستمر في رفع وتنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم العملية، والتي ترفع من قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مشيرا إلى دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية، ودورها الهام في دعم العملية التعليمية، وتنمية وعي الطلاب، وزيادة الثقة بالنفس.



وتقام الدورة بإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد الباز منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر.



حاضر في اليوم الأول للدورة الدكتور محمود خليفه أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية التجارة، والدكتور محمد الباز مدرس إدارة الأعمال بالكلية.



وتقام الدورة بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وعلى من يرغب بالمشاركة التوجه للتسجيل بمكتب إدارة الأسر الطلابية بمبني رعاية الشباب المركزية.