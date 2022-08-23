اليوم السابع
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الإعدام شنقا لعاطل قتل سائقا لسرقة سيارة فى مطروح

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:25 ص
الإعدام شنقا لعاطل قتل سائقا لسرقة سيارة فى مطروح محكمة - أرشيفية
مطروح -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار مصطفى قايد محمود، وسكرتير المحكمة محمود بلال، بالإعدام شنقا للمتهم "إ.ف.إ" لاتهامه بقتل المجني عليه "ط.ف.ا".

 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 3024 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بمقتل المجني عليه وسرقة سيارة مملوكة لإحدي الشركات، بعد التعدي عليه بسلاح ناري بدائرة القسم.

 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، قيام المتهم " إ.ف .إ" عاطل، بالتربص للمجني عليه "ط.ف.ا" سائق بإحدي شركات الخدمات وأثناء قيادته السيارة ملك الشركة، أطلق عليه المتهم عدد 2 طلقة نارية من بندقية آلية، استقرت برأسه وسرقة السيارة ومتعلقاته الشخصية وكان ذلك ليلا وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات مطروح، التي أصدرت حكما بإعدام المتهم.


أخبار مطروح

عقوبة القتل

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اخبار اليوم



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