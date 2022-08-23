اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمير هارى يصف ضحايا الإبادة فى رواندا برمز الصمود خلال زيارة للنصب التذكارى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:52 ص
الأمير هارى يصف ضحايا الإبادة فى رواندا برمز الصمود خلال زيارة للنصب التذكارى الامير هاري
كتب فارس البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الأمير هارى، دوق ساسكس، البالغ من العمر 37 عامًا، النصب التذكارى للإبادة الجماعية فى كيغالى، برواندا، وهو موقع للتذكير بضحايا الإبادة الجماعية عام 1994، ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من زيارة والده الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، لموقع النصب التذكارى، حيث دفن ما يقدر بنحو 250 ألف ضحية.

الامير هاري في النصب التذكاري
الامير هاري في النصب التذكاري

ومن جانبه، قدم صديق ميجان ماركل، أوميد سكوبى، تفاصيل ما كتبه هارى في كتاب الزوار خلال فترة وجوده في الموقع، حيث قال: "تأثرت كثيرا بما شاهدته.. يا له من عرض مذهل للوحدة والصمود نراه الآن، شكرًا لكم على إطلاعنا على كل طريق الشفاء والمغفرة.. أنتم تضربون مثالاً في جميع أنحاء العالم"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يأتي ذلك بعد أن قام هارى - الذي يعيش حاليًا في قصر تبلغ تكلفته 14 مليون دولار في كاليفورنيا، بعد التخلى عن منصبه الملكى - برحلة منفردة إلى ساحل المحيط الهندى اللازوردى فى موزمبيق الأسبوع الماضى.

وقال المتحدث باسم الدوق، إنه قام بالرحلة من كاليفورنيا لاستضافة مجموعة من المسؤولين الأمريكيين ونشطاء الحفاظ على البيئة وفاعلي الخير في جولة في أرخبيل بازاروتو البكر في دوره كرئيس للمتنزهات الأفريقية.

الامير هاري
الامير هاري يطلع على صور الضحايا

لكن اتضح بعد ذلك أن الامير قد زار رواندا أيضًا خلال رحلته إلى إفريقيا، ونشر الحساب الرسمي للرئيس على موقع تويتر: "استقبل الرئيس كاغامي، الأمير هاري دوق ساسكس، الذي زار رواندا في إطار عمله كرئيس للمتنزهات الأفريقية".

وذهب الأمير هارى، لاحقًا لزيارة النصب التذكارى للإبادة الجماعية فى كيغالى، حيث شاركت المنظمة عددًا من الصور للعائلة المالكة على "تويتر"، وكتبت أنه "قدم احترامه لضحايا الإبادة الجماعية ضد التوتسى"، فيما بدا أن الأمير لم تنضم إليه فى رحلته، زوجته ميجان ماركل، 41 عامًا، أو أطفاله أرشى، البالغ من العمر ثلاثة أعوام، أو ليليبت.

الامير هاري و ميجان ماركل
الامير هاري و ميجان ماركل
 

الأمير هاري

العائلة المالكة

رواندا

اخبار الأمير هاري

اخبار العائلة المالكة

اخبار عالمية



الموضوعات المتعلقة

تفاصيل الجولة المفاجئة للأمير هارى دوق ساسكس إلى أفريقيا

الإثنين، 22 أغسطس 2022 01:57 م

ديلى ميل: العائلة الملكية البريطانية لا تعلم محتوى مذكرات الأمير هارى المثيرة

الأحد، 21 أغسطس 2022 03:17 م

حقيقة طلب كيت ميدلتون من الأمير هارى التوقف عن الإساءة للعائلة المالكة

الخميس، 11 أغسطس 2022 05:22 م

قاضٍ أمريكى يسخر من الأمير هاري وبوريس جونسون لمعارضتهما منع الإجهاض

الجمعة، 29 يوليه 2022 08:50 م

مساعدة الملكة إليزابيث تتوقع نهاية حزينة لزواج الأمير هارى وميجان ماركل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة