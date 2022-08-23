استقبال 4027 طالبا وطالبة بمكاتب التنسيق الإلكترونى بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب في بيان له انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2022 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمكاتب التنسيق الإلكترونى بالجامعة.

وأوضح أنه تم تسجيل رغبات الطلاب من خلال معامل كليتي الصيدلة والعلوم ومعمل المكتبة المركزية أثناء فترة المرحلة فى مواعيد محددة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا، مؤكداً على جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب في معاملها خلال المرحلة الثالثة للتنسيق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين.

وقال الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسى للخدمات الإلكترونية والمعرفية، إن معامل الجامعة استقبلت 4027 طالباً وطالبةً من المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من كافة الشعب للقبول بالجامعات، والتى كانت قد بدأت اعتبارا من الخميس الماضى الموافق 18 اغسطس الجارى بحد أدنى 60% للشعبة العلمية، و58.5% للشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدد من الكوادر الفنية تيسيرًا على الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق.