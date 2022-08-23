إصابة 12 في حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج وقوع حادث سيارة ميكروباص نتج عن الحادث إصابة 12 شخص تم نقل 5 منهم إلى مستشفيات محافظة سوهاج و7 إلى مستشفيات محافظة أسيوط تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة نتج عنه الحادث إصابة عبد الدايم محمد أحمد ٥٧سنه بغيبوبة، وفاطمة عبد الدايم محمد أحمد ١٦سنه بإشتباه كسر بالساق الأيمن، والاء سيد مهني ٥٤ سنه بإشتباه كسر بالقدم الأيمن، وأحمد رجب عبد العزيز حسن ٢٣سنه بكسر بالفخذ الأيمن وإشتباه كسر بالضلوع، ومحمد وليد حسين ١٧سنه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر يقيمون جميعهم محافظة القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان بأسيوط ومصاب مجهول الاسم والهوية حوالي ١٨سنه ذكر كصاب بغيبوبة تامه وعبد المنعم محمد مصطفي طه ٥٤سنه يقيم بمركز كوم أمبو أسوان بإشتباه ما بعد الإرتجاج تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كما نتج عن حادث إنقلاب الميكروباص أيضا إصابة ياسين حازم محمد ١٥ سنة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمد صلاح على ٢١ مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وملك حازم محمد ١٨سنة مصابة بجرح الساق الأيمن، ورودينا حازم محمد ١٢سنه مصابة بسحجات متفرقة بالجسم ، وسمير عبد الدائم محمد ٢٢سنه مصاب بإشتباه ما بعد الإرتجاج تمنقلهم إلى مستشفيات سوهاج لتلقى العلاج.

تم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من محافظتى سوهاج وأسيوط إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.